Sağlık Bakanlığı 21 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı I Günün Covid-19 vaka ve vefat rakamları
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs vaka ve vefat rakamlarını duyurdu. İşte güne ait vaka ve vefat rakamları...
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Son 24 saatte 3 bin 354 yeni vaka tespit edildi, 17 kişi vefat etti.
GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN VAKA TABLOLARI
20 NİSAN
19 NİSAN
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