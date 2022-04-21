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Sağlık Bakanlığı 21 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı I Günün Covid-19 vaka ve vefat rakamları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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Sağlık Bakanlığı 21 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı I Günün Covid-19 vaka ve vefat rakamları

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs vaka ve vefat rakamlarını duyurdu. İşte güne ait vaka ve vefat rakamları...

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Son 24 saatte 3 bin 354 yeni vaka tespit edildi, 17 kişi vefat etti.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN VAKA TABLOLARI

20 NİSAN

19 NİSAN

18 NİSAN

17 NİSAN

16 NİSAN

15 NİSAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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