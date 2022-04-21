22 Nisan'da okullar var mı, yok mu? 22 Nisan'da okullar tam mı, yarım gün mü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu hafta Cumartesi gününe denk geliyor. İşte, 22 Nisan'da okullar var mı, yok mu? 22 Nisan'da okullar tam mı, yarım gün mü? MEB SON AÇIKLAMALAR...