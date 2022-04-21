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22 Nisan'da okullar var mı, yok mu? 22 Nisan'da okullar tam mı, yarım gün mü? MEB SON AÇIKLAMALAR...

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Giriş Tarihi: 21.04.2022
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22 Nisan’da okullar var mı, yok mu? 22 Nisan’da okullar tam mı, yarım gün mü? MEB SON AÇIKLAMALAR...

22 Nisan'da okullar var mı, yok mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Resmi tatillerden birisi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. İşte, 22 Nisan'da okullar var mı, yok mu? 22 Nisan'da okullar tam mı, yarım gün mü?

22 Nisan'da okullar var mı, yok mu? 22 Nisan'da okullar tam mı, yarım gün mü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu hafta Cumartesi gününe denk geliyor. İşte, 22 Nisan'da okullar var mı, yok mu? 22 Nisan'da okullar tam mı, yarım gün mü? MEB SON AÇIKLAMALAR...

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Ancak bu yıl 23 Nisan Cumartesi yani haftalık resmi tatil gününe denk geldiği için ekstra bir tatil uygulamasına gidilmeyecek.

22 NİSAN YARIM GÜN RESMİ TATİL Mİ?

Dini bayramların bir gün öncesi yani arife günleri yarım gün resmi tatil oluyor. Ancak milli bayramların bir gün öncesinde yarım veya tam gün resmi tatil uygulanmıyor.

22 NİSAN'DA OKULLAR AÇIK MI?

Okullar resmi tatil günlerinde tatil oluyor. Ancak 22 Nisan yarım veya tam gün resmi tatil olmadığı için okullar açık olacak.

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