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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi!

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Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi!

Son dakika haberine göre: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün gerçekleştirilmesi beklenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan tarihine ertelendiğini açıkladı.

Türkiye'de uzun süre sonra milyonların merakla beklediği ve maske zorunluluğu konusunda yeni kararların açıklanacağı Bilim Kurulu toplantısı bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacaktı.

27 NİSAN'A ERTELENDİ

Bakan Koca sosyal medya adresinden, "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. BU TOPLANTININ GÜNÜ, 27 NİSAN ÇARŞAMBA OLARAK DEĞİŞTİ" açıklamasını yaptı.

BAKAN KOCA SAKARYA'DA AÇIKLAMIŞTI
Bilim Kurulu'nun haftaya en önemli toplantılarından birini yapacağını belirten Koca, "Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız." dedi.

MASKE ZORUNLULUĞUNUN KALKMASI ANA GÜNDEM MADDESİYDİ
Koca, maske uygulaması ve diğer tedbirlere ilişkin soruyu, "Özellikle maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da haftaya Bilim Kurulu bunu değerlendirmiş olacak. Bilim Kurulu özellikle haftaya, bugüne kadar yaptığı en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Bununla ilgili Bilim Kurulu sonrası zaten daha detaylı açıklamamız olacak." şeklinde cevaplamıştı.

RİSKLİ YERLERDE DEVAM EDEBİLİR
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Bilim Kurulu toplantısında muhtemelen bu sürecin değerlendirileceğine vurgu yaparak, "Muhtemelen bu sürecin değerlendirmesi yapılıp, bu süreç sonrasında bir yeni dönem belirlenecektir düşüncesindeyim. Maske için bakıldığında; Amerika'da, Avrupa'da maske kullanımının giderek azaldığına şahit oluyoruz. Ancak bir yandan da düşünüldüğünde özellikle riskli yerlerde maske kullanımın devam ettiği konusunda bilgilere sahibiz. Örneğin; hastanede maske takmak hem kişiyi hem sağlık çalışanlarını korumak için doğru bir yaklaşım. Çok uzun süreli bir uçak yolculuğunda, tren yolculuğunda, otobüs yolculuğunda maske takmak kişiler için koruyucu bir yaklaşım olarak görünmekte. Maskenin özellikle çok kalabalık ve kapalı yerlerde koruyuculuğunun yüksek olduğuna hepimiz şahit oluyoruz. Bu nedenle belki bu tip çok riskli yerler dışında bir rahatlamanın söz konusu olabileceğini beklemek mümkün" diye konuştu.

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