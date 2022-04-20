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Son dakika: Sahte evrakla oturum izni düzenleyenlere operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
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Son dakika: Sahte evrakla oturum izni düzenleyenlere operasyon

Son dakika haberi... İstanbul Fatih'te oturum izinleri iptal edilen yabancılara sahte evraklarla oturma izni belgesi düzenleyen ve resmi evrakta sahtecilik yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medyadan paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

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