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Son dakika: İbrahim Haskoloğlu tutuklandı! Kişisel bilgileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme suçuyla cezaevine gönderildi

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Giriş Tarihi: 19.04.2022 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
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Son dakika: İbrahim Haskoloğlu tutuklandı! Kişisel bilgileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme suçuyla cezaevine gönderildi

E-Devlet sisteminin hacklendiği iddiasıyla Başkan Erdoğan ve Hakan Fidan'a ait sözde kimlik bilgilerinin hacker grubu tarafından kendisine gönderildiğini söyleyen Gazeteci İbrahim Haskoloğlu ‘Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirmek’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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