22 Nisan'da okullar tatil mi, var mı? 22 Nisan yarım mı, tam gün mü?
22 Nisan'da okullar tatil mi, var mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İnternet üzerinden araştırmalarını yapan pek çok kişi, 22 Nisan yarım gün mü sorusuna alacakları cevaba göre mesailerine yön verecek. İşte, 22 Nisan'da okullar tatil mi, var mı? 22 Nisan yarım mı, tam gün mü?
22 Nisan'da okullar tatil mi, var mı? 22 Nisan yarım mı, tam gün mü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 22 Nisan tariihnde okulların tatil olup olmadığı veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte, 22 Nisan'da okullar tatil mi, var mı? 22 Nisan yarım mı, tam gün mü?
22 NİSAN ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün ve resmi tatil değildir. Kanunlarda yer alan ulusal ve dini bayram ile resmi tatiller şu şekilde;
Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır:
1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.
B) Dini bayramlar şunlardır:
1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.
2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.
C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.
D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)
Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.
Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.
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