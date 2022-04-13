Kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığına ilişkin haberlere yalanlama! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve e-Devlet tarafından Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığına dair yalan haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "Verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığı tespit edilmiştir. Veri tabanlarında çipli kimlik kartı görselleri de yer almamaktadır." ifadelerine yer verildi.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığı haberlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "12.04.2022 tarihinde bazı sosyal medya hesapları üzerinde yapılan paylaşımlarda "e-Devlet' verilerinin sızmış olduğu, sızan veriler arasında kimlik fotoğraflarının ve güncel adreslerinde var olduğu" ifadeleri nedeniyle açıklaması yapılması gerekliliği hasıl olduğu belirtildi.
"HERHANGİ BİR ZAFİYET YOK"
Merkezi Nüfus idaresi sistemi (MERNİS) intranet (kapalı devre) çalışan, internet ortamına kapalı bir sistem olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Emniyet Teşkilatımız Siber İstihbarat birimlerince 3 ay önce yapılan operasyonlarının değerlendirilmesinde; bu tür paylaşımların bir oltalama ve dolandırıcılık yöntemi olduğu aynı konuların yeniden gündeme getirilerek devlet büyüklerimize ait fotoğraf ve kişisel bilgilerin görüntü düzenleyici programlar vasıtasıyla çipli kimlik kartına yerleştirilip paylaşılmak suretiyle bir sızıntı olduğu görüntüsü verilmeye çalışıldığı görülmektedir. Merkezi Nüfus idaresi sistemi (MERNİS) intranet (kapalı devre) çalışan, internet ortamına kapalı bir sistemdir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan MERNİS'in de içinde bulunduğu tüm sistemler için her yıl sürekli ve düzenli olarak bağımsız farklı firmalara sızma testi yaptırılmaktadır. Yapılan testler sonucunda NVİGM'nin güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğu raporlanmış ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığı tespit edilmiştir."
Açıklamada, NVİGM veri tabanlarında fotoğraflı çipli kimlik kartı görselleri de yer almadığı vurgulandı.
Asılsız haberleri yayan kişi ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağının ifade edildiği açıklamada, "Devletin kurumlarına karşı güveni zedelemeye yönelik ve vatandaşlarımızı paniğe sevk eden bu tür asılsız haberleri yayan kişi kişiler hakkında bakanlığımız hukuk hizmetleri genel müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.
E-DEVLET KAPISI VERİ SIZINTISI İDDİALARI HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI
12.04.2022 tarihinde ortaya atılan e-Devlet Kapısı veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.
Yapılan detaylı kontrollerde e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir veri sızıntısına rastlanmamıştır. e-Devlet Kapısı vatandaşlarımıza yönelik nüfus, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı görseli, biyometri, aile, eğitim, çalışma veya sağlık verisi gibi verileri tutmamaktadır; bu verileri tutan sistemlere erişim sağlayan bir kapı niteliğindedir.
Servis edilen sahte Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı görsellerinin, kamuoyunca bilinen bilgiler kullanılarak sahte kimlik kartı oluşturma uygulamaları vasıtasıyla üretildiği anlaşılmaktadır. Siber güvenliğin ana öznesi bireye yönelik alınabilecek tedbirler, ulusal siber güvenliğimizin temelini oluşturmaktadır. Dijital mecraları kullanırken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz güvenliği konularında bireyler tarafından alınacak önlemler en etkin koruma yöntemidir.
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