İstanbul’a su sağlayan Pabuçdere ve Kazandere barajı taştı! Tekneler yan yattı, barınaklar sular altında kaldı

"BARAJLAR DÜZGÜN İŞLETİLMİYOR"

Kırklareli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki dolu savakların açıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Kırklareli Vize İlçesi Kıyıköy beldesinde 17.04.2022 tarihinde başlayan yağışla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ Kazandere Barajı ve Papuçdere barajlarında dolu savakların açılması sonucu dere yataklarında su seviyesi yükselmiş tarım arazileri ve balıkçı barınağı sular altında kalmıştır. Balıkçı tekneleri ile bazı iş yerleri zarar görmüş ve bazı tarımsal alanlar etkilenmiştir. Yapılan araştırmada İSKİ'ye ait barajların teknik olarak düzgün işletilmemesinden kaynaklı sıkıntı yaşandığı, kontrollü dipsavak salımlarının yapılmadığı görülmüştür. 18.04.2022 tarihinde ivedilikle duruma müdahale edilmiştir. Riskli alan can kaybı veya yaralanma olmadan boşaltılmış olup kontrol altında tutulmaktadır."