İstanbul’a su sağlayan Pabuçdere ve Kazandere barajı taştı! Tekneler yan yattı, barınaklar sular altında kaldı
Geçen günlerden bu yana etkili olmaya devam eden yağışların ardından İstanbul’a su sağlayan barajlar taştı. Kazandere ile Pabuçdere barajlarının taşmasının ardından tarım arazileri sular altında kalırken taşkın sebebiyle limandaki pek çok tekne yan yattı, bir takım balıkçı barınakları da zarar gördü. Konuya ilişkin valilik tarafından yapılan açıklamalarda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ Kazandere Barajı ve Papuçdere barajlarında dolu savakların açılması sonucu dere yataklarında su seviyesi yükselmiş tarım arazileri ve balıkçı barınağı sular altında kalmıştır. Yapılan araştırmada İSKİ’ye ait barajların teknik olarak düzgün işletilmemesinden kaynaklı sıkıntı yaşandığı, kontrollü dipsavak salımlarının yapılmadığı görülmüştür." denildi.
Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kazandere ve Pabuçdere barajlarının taşmasıyla bölgedeki tarım arazileri ile balıkçı barınağı sular altında gömüldü.
KONTROLSÜZ BİR ŞEKİLDE DEREYE AKTI
Kırklareli'nin Vize ilçesinin Aksicim köyü yakınlarında bulunan ve İstanbul'un Trakya'dan su ihtiyacı karşılayan barajlardan Kazandere ve Pabuçdere barajları tam doluluğu nedeniyle dolu savaktan kontrolsüz şekilde dere yatağına akmaya başladı. Dere yatağından taşan suların geçtiği bölgedeki tarım arazileri sular altında kalırken, 8 kilometre uzaklıktaki Kıyıköy beldesinde bulunan balıkçı barağında bazı tekneler yan yattı. Taşkın nedeniyle bölgeye AFAD, DSİ ve Kıyıköy Belediyesi'ne ait ekipler sevk edildi.
"BARAJLAR DÜZGÜN İŞLETİLMİYOR"
Kırklareli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki dolu savakların açıldığı belirtilerek şöyle denildi:
"Kırklareli Vize İlçesi Kıyıköy beldesinde 17.04.2022 tarihinde başlayan yağışla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ Kazandere Barajı ve Papuçdere barajlarında dolu savakların açılması sonucu dere yataklarında su seviyesi yükselmiş tarım arazileri ve balıkçı barınağı sular altında kalmıştır. Balıkçı tekneleri ile bazı iş yerleri zarar görmüş ve bazı tarımsal alanlar etkilenmiştir. Yapılan araştırmada İSKİ'ye ait barajların teknik olarak düzgün işletilmemesinden kaynaklı sıkıntı yaşandığı, kontrollü dipsavak salımlarının yapılmadığı görülmüştür. 18.04.2022 tarihinde ivedilikle duruma müdahale edilmiştir. Riskli alan can kaybı veya yaralanma olmadan boşaltılmış olup kontrol altında tutulmaktadır."
Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile AK Part Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, bölgede incelemelerde bulundu.
BARAJLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 88'İ BULDU
İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından son yapılan açıklamada 18 Nisan 2022 tarihi itibarıyla barajların doluluk oranı yüzde 87,86 olarak açıklanmıştı.
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