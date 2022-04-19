Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka tablosunu duyurdu! İşte 19 Nisan vaka ve vefat rakamları
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs tablosunu "covid19.saaglik.gov.tr" sitesinden açıkladı.İşte günün vaka ve vefat rakamları...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı son 24 saate ait koronavirüs (Covid-19) tablosunu açıkladı.
GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
Ayrıntılar geliyor
18 NİSAN
17 NİSAN
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