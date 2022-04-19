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Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka tablosunu duyurdu! İşte 19 Nisan vaka ve vefat rakamları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.04.2022
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Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka tablosunu duyurdu! İşte 19 Nisan vaka ve vefat rakamları

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs tablosunu "covid19.saaglik.gov.tr" sitesinden açıkladı.İşte günün vaka ve vefat rakamları...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı son 24 saate ait koronavirüs (Covid-19) tablosunu açıkladı.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

Ayrıntılar geliyor

18 NİSAN

17 NİSAN

16 NİSAN

600

15 NİSAN

14 NİSAN

13 NİSAN

12 NİSAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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