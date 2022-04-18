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Son dakika: MİT'ten kritik Suriye operasyonu! 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

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Giriş Tarihi: 18.04.2022 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
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Son dakika: MİT’ten kritik Suriye operasyonu! 2 DEAŞ’lı terörist yakalandı

Son dakika haberleri... Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olan 2 DEAŞ üyesi, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalandı. Teröristlerin Suriye'deki TSK varlığına da eylem planladığı belirtildi.

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