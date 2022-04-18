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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Kısıtlamalar kalkıyor mu?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.04.2022 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Kısıtlamalar kalkıyor mu?

İl durum değerlendirme ve ziyaretler için Bursa'ya giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önümüzdeki günlerde kısıtlamaların kalkacağını duyurdu. Bakan Koca, "Çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulumuzda salgında gelinen noktayı ele alacağız. Bu toplantı, Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Koca, Bursa'nın sağlık yatırımları hakkında bilgi verdi. Bakan Koca, "Dünya gündemini 2 yıldır esir alan koronavirüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir. Bundan sonra kişisel koruyucu tedbirler ve aşıyla korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs hakkında da konuşan Bakan Koca, "Çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulumuzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce bu toplantı, Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır." dedi.

"Salgın her geçen gün gündemimizden çıkmaya başladı. Dün itibarıyla vaka sayısı 3200'e kadar düştüğünü belirttim. Özellikle son 1,5 yılda en düşük olan düzeye geldiğini söyleyebilirim." diyen Koca, şu ifadeleri kullandı:

"20'nin üzerinde ilde Kovid yoğun bakımlarında hastamız yok. 65 yaş üstü kronik hastalığı olan kişilerin kendilerini korumaları ama diğer taraftan herkesin hatırlatma dozunu gündemde tutmalarını, zaten belli yaşın üzerinde ve kronik rahatsızlığı olanlar için de yerli ürettiğimiz ilacımız söz konusu. Önümüzdeki dönem artık kısıtlamalarla değil kişisel tedbirlerin daha çok grip benzeri devreye gireceği bir döneme girmiş oluyoruz. Omicron öncesi hastane yükümüz şu an Türkiye'de 4'te 1'e inmiş durumda. Bu kadar azaldığını söyleyebilirim."

Koca, yerli insülin üretimiyle ilgili soruyu, "Şu an piyasada kullanılan insülinlerin yüzde 85'ini oluşturan bir çağrı oldu. Diğerlerine de Ar-Ge çalışmalarında destek veriyor olacağız. Önümüzdeki dönemde hücreden itibaren insülin üretimini yapmak istiyoruz" şeklinde yanıtladı.

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