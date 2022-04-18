Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Kısıtlamalar kalkıyor mu?

"20'nin üzerinde ilde Kovid yoğun bakımlarında hastamız yok. 65 yaş üstü kronik hastalığı olan kişilerin kendilerini korumaları ama diğer taraftan herkesin hatırlatma dozunu gündemde tutmalarını, zaten belli yaşın üzerinde ve kronik rahatsızlığı olanlar için de yerli ürettiğimiz ilacımız söz konusu. Önümüzdeki dönem artık kısıtlamalarla değil kişisel tedbirlerin daha çok grip benzeri devreye gireceği bir döneme girmiş oluyoruz. Omicron öncesi hastane yükümüz şu an Türkiye'de 4'te 1'e inmiş durumda. Bu kadar azaldığını söyleyebilirim."