Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kabine Toplantısı son dakika açıklamaları...

BAYRAM TATİLİ UZAYACAK MI?

Geçtiğimiz yıllarda bayram tatilinden sonraki günler de tatil sayılıp iki hafta sonu ile bayram tatilleri birleştirilmişti. Bu düzen devam ederse perşembe ve cuma günleri de tatil olabilir. Böylece bayram tatili 9 güne uzayabilir ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.