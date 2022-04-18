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AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! İşte masadaki konular

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.04.2022 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
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AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! İşte masadaki konular

Son dakika haberi... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. Toplantıda, iç ve dış gündemdeki gelişmeler değerlendirilecek.

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