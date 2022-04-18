19 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.04.2022 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin bilgi veren Başkan Erdoğan, "Sayın Abdullah ile bölgenin barışa kavuşması için atılacak adımlar noktasında Türkiye ve Ürdün olarak yakın iş birliği içinde olma hususunda mutabık kaldık." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA