Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 10 PKK’lı terörist öldürüldü

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" denildi.

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