18 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 10 PKK'lı terörist öldürüldü

Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 10 PKK'lı terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.04.2022
ABONE OL
Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 10 PKK’lı terörist öldürüldü

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yapılan operasyonla 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu teröristlerin saldırı hazırlığında olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA