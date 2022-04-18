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Covid-19 tablosu | 18 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayıları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.04.2022 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
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Covid-19 tablosu | 18 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayıları

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs tablosunu "covid19.saaglik.gov.tr" sitesinden açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatlik koronavirüs tablosunu "covid19.saaglik.gov.tr" sitesinden duyurdu.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

Detaylar geliyor...

16 NİSAN

16 NİSAN

15 NİSAN

14 NİSAN

13 NİSAN

12 NİSAN

11 NİSAN

10 NİSAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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