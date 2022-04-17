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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cihannüma'nın sahur programına katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.04.2022
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cihannüma’nın sahur programına katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İslam dünyasındaki fikri ve siyasi savrulmanın arkasındaki önemli nedenlerden birisinin de İslami gelenekle demokrasi tecrübesinin bütünleştirilememesi olduğunu belirterek, "Bu çerçevede bizim en büyük kazanımlarımızdan birisi ve bütün İslam dünyasına örnek teşkil eden özelliğimiz ise İslami gelenekle demokrasi tecrübesini bütünleştirebilmiş olmamızdır." dedi.

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