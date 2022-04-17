17 Nisan 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.04.2022
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Paskalya Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hristiyanların “Paskalya Bayramı” kutlamalarına ilişkin mesaj yayınladı. Erdoğan, "Paskalya münasebetiyle hissettikleri sevince ortak olduğumuz Hristiyan vatandaşlarımıza ve tüm Hristiyanlara esenlikler diliyorum." ifadesini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA