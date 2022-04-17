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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Taciz ateşi açan 13 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.04.2022 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Taciz ateşi açan 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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