Son dakika ara tatil 2 hafta uzatıldı mı? 18 Nisan’da okullar açılacak mı, uzatıldı mı? MEB SON AÇIKLAMALAR...

Son dakika ara tatil uzatıldı mı? 18 Nisan'da okullar açılacak mı, uzatıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili sona eriyor. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün tatil yaptı. Okullarda ders zili 18 Nisan Pazartesi başlıyor. İşte, Son dakika ara tatil uzatıldı mı? 18 Nisan'da okullar açılacak mı, uzatıldı mı?