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Son dakika ara tatil 2 hafta uzatıldı mı? 18 Nisan'da okullar açılacak mı, uzatıldı mı? MEB SON AÇIKLAMALAR...

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Giriş Tarihi: 17.04.2022 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022
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Son dakika ara tatil 2 hafta uzatıldı mı? 18 Nisan’da okullar açılacak mı, uzatıldı mı? MEB SON AÇIKLAMALAR...

Son dakika ara tatil uzatıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci için 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili bitiyor. Okullar 18 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak. Öğrenciler okulların tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. İşte, Son dakika ara tatil uzatıldı mı? 18 Nisan'da okullar açılacak mı, uzatıldı mı?

Son dakika ara tatil uzatıldı mı? 18 Nisan'da okullar açılacak mı, uzatıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili sona eriyor. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün tatil yaptı. Okullarda ders zili 18 Nisan Pazartesi başlıyor. İşte, Son dakika ara tatil uzatıldı mı? 18 Nisan'da okullar açılacak mı, uzatıldı mı?

OKULLARDA ARA TATİL BİTTİ Mİ?

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, ikinci ara tatile çıktı. 11 - 15 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek ara tatil sonrasında 18 Nisan Pazartesi günü itibariyle öğrenciler için ders zili yeniden çalacak.

OKULLAR NE ZAMAN YAZ TATİLİNE GİRİYOR?

İkinci dönemin son ders zili ise 17 Haziran Cuma günü çalacak ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

OKULLARIN TATİLİ UZUYACAK MI?

Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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