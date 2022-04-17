17 Nisan 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı

Başkan Erdoğan vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.04.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1993'te hayatını kaybeden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı. Başkan Erdoğan sosyal medyadan bulunduğu paylaşımda, "Ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında, geleceğini şekillendiren atılımlarında öncü rol oynayan 8'inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA