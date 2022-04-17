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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Suriye'de görevli polislerle sahur yaptı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.04.2022
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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Suriye’de görevli polislerle sahur yaptı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde görev yapan özel harekat polisleriyle sahur yaptı.

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