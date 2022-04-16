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Son dakika: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan skandal sözler! Suriye'deki iç savaştan Türkiye'yi sorumlu tuttu

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Giriş Tarihi: 16.04.2022 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
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Son dakika: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan skandal sözler! Suriye’deki iç savaştan Türkiye’yi sorumlu tuttu

Son dakika haberine göre Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir TV programında Suriye'deki akan kandan Türkiye'yi sorumlu tuttu. Temel Karamollaoğlu, Suriye iç savaşını Türkiye'nin başlattığını iddia etti. Karamollaoğlu, "Suriye'yi karıştıran ilk adımları Türkiye attı, AK Parti attı. Suriye kan gölüne döndü" diyerek skandal ifadeler kullandı. Karamollaoğlu'nun sözlerine sosyal medyadan "Türkiye'ye iftira" paylaşımıyla tepki yağdı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Göç politikasına dair yorum yapan Temel Karamollaoğlu, Suriye'de meydana gelen iç karışıklıkları Türkiye'nin başlattığını ifade etti.

SKANDAL SÖZLER: SURİYE'Yİ KARIŞTIRAN İLK ADIMLARI TÜRKİYE ATTI

Suriye'deki iç karışıklığıTürkiye'nin çıkardığını öne süren Karamollaoğlu, "Maalesef Suriye'yi karıştıran ilk adımları Türkiye attı, AK Parti iktidarı attı." dedi.

Suriye'nin kan gölüne döndüğünü ifade eden Karamollaoğlu, "Bunu hiçbir zaman tasvip etmedik biz ve Suriye kan gölüne döndü. 30 milyon Suriyelinin yarısı memleketinde yer değiştirdi, 15 milyonu." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK KISMI KENDİ MEMLEKETLERİNE DÖNMEK İSTER"

Suriyelilerin büyük bir kısmının kendi ülkesine dönmek isteyeceğini dile getiren Karamollaoğlu, "Elbette bu problemlerin çözülmesi icap eder. Türkiye doğru karar verip, 'Biz Suriye sorununu çözeceğiz, gerekli adımları atacağız' derse, adımlar atılabilir. Büyük kısmı kendi memleketlerine dönmek ister. İktidarın hakim olduğu bölgede buraya göç eden Suriyeli varsa aynı yere dönmesini beklemek büyük risk barındırır. İhtiyatlı hareket etmenin faydası vardır diye düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: TÜRKİYE'YE İFTİRA

Karamollaoğlu'nun sözleri tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Karamollaoğlu'na tepki göstererek 'Türkiye'ye iftira' paylaşında bulundu.

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