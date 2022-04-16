Son dakika: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan skandal sözler! Suriye’deki iç savaştan Türkiye’yi sorumlu tuttu

"BÜYÜK KISMI KENDİ MEMLEKETLERİNE DÖNMEK İSTER"

Suriyelilerin büyük bir kısmının kendi ülkesine dönmek isteyeceğini dile getiren Karamollaoğlu, "Elbette bu problemlerin çözülmesi icap eder. Türkiye doğru karar verip, 'Biz Suriye sorununu çözeceğiz, gerekli adımları atacağız' derse, adımlar atılabilir. Büyük kısmı kendi memleketlerine dönmek ister. İktidarın hakim olduğu bölgede buraya göç eden Suriyeli varsa aynı yere dönmesini beklemek büyük risk barındırır. İhtiyatlı hareket etmenin faydası vardır diye düşünüyorum." açıklamasında bulundu.