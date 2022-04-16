16 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Son dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.04.2022
ABONE OL
Son dakika: Irak’ın kuzeyinde PKK’ya ait sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA