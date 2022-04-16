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SABAH’tan NSU için tarihi dava

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Giriş Tarihi: 16.04.2022
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SABAH’tan NSU için tarihi dava

SABAH, Almanya’da 8’i Türk 10 kişiyi öldüren ırkçı Neo-Nazi terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) skandalında devlet sırrı ilan edilen dosyaların açılması için davacı oldu

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