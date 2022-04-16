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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan İsrail’e tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.04.2022
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan İsrail’e tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Filistin’in çeşitli şehirlerinde ve Müminlerin ilk kıblesi Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik İsrail tarafından sürdürülen saldırıları şiddetle kınıyorum" dedi.

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