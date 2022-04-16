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MSB: Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.04.2022 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
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MSB: Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Konya’da Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı milli unsurların katılımıyla gece ve gündüz şartlarında icra edilen 'Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi'nin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

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