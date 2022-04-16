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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.04.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü. Bakan Akar, görüşmede bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi ve Türk vatandaşları ile sivillerin tahliyesinin aciliyetini vurguladı.

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