Bursa'da ''Bahar Temizliği'' operasyonu! Hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı
Bursa merkezli 4 ilde hırsızlık şüphelilerine yapılan eş zamanlı ''Bahar Temizliği'' operasyonunda çalıntı olduğu değerlendirilen para ve ziynet eşyası ele geçirilirken çok sayıda şüpheli ise gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 33'ü Bursa'da olan toplam 40 evden evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik şafak vaktinde ''Bahar Temizliği'' adı verilen operasyon düzenlendi.
Operasyon, Bursa merkezli İzmir, İstanbul ve Eskişehir'de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Operasyona özel harekat timleri de destek verirken kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi.
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