Bursa’da ’’Bahar Temizliği’’ operasyonu! Hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı

Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu tahmin edilen para ve ziynet eşya, pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş ele geçirildi.







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