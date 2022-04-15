Son dakika | PKK’ya kabus gibi çöken Eren Operasyonları tamamlandı

ABLUKA OPERASYONLARIYLA,

- Teröristler üzerlerindeki amansız baskı sürdürülecek,

- Lojistik ve ikmal kanalları başta olmak üzere her türlü destekleri kesilecek, hayatlarını idame ettiremez hale getirilecek,

- Sonteröristetkisizhalegetirilinceyekadar,7gün/24saatesasıylaveARA-BUL-YOKET taktiğiyle kesintisiz operasyonlar planlanacak ve icra edilecek.