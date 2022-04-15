Son dakika | PKK'ya kabus gibi çöken Eren Operasyonları tamamlandı
Şehit Eren Bülbül anısına 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan “EREN OPERASYONLARI” 15 ayrı bölgede icra edilmiş olup, bu operasyonlarda; 167 terörist etkisiz hale getirildi, 1.058 mağara/sığınak/depo imha edildi, 327 mayın/EYP, 420 silah, 630 el bombası, 3.6 milyon kök kenevir bitkisi, 1.961 kg. esrar, 3.220 kg. patlayıcı ile 92.780 adet değişik çapta mühimmat ele geçirildi.
08 Kasım 2021 tarihinde başlatılan ve 35 ayrı bölgede icra edilen "EREN-KIŞ OPERASYONLARI" 14 Nisan 2022 tarihinde sona erdi. Bu operasyonlarda; 172 terörist etkisiz hale getirildi, 581 mağara/sığınak/depo imha edildi, 94 mayın/EYP, 156 silah, 197 el bombası, 2.660 kg. esrar, 2.763 kg patlayıcı ile 30.611 değişik çapta mühimmat ele geçirildi.
Eren ve Eren-Kış Operasyonlarında ise toplam; 339 terörist etkisiz hale getirildi, 1.639 mağara/sığınak/depo imha edildi, 421 mayın/EYP, 576 silah, 827 el bombası, 3.6 milyon kök kenevir bitkisi, 4.621 kg. esrar, 5.983 kg. patlayıcı ile 123.391 adet değişik çapta mühimmat ele geçirildi.
Eren-Kış operasyonlarının ardından 15 Nisan 2022 tarihinde İLKBAHAR-YAZ ABLUKA OPERASYONLARI başlatıldı.
ABLUKA OPERASYONLARIYLA,
- Teröristler üzerlerindeki amansız baskı sürdürülecek,
- Lojistik ve ikmal kanalları başta olmak üzere her türlü destekleri kesilecek, hayatlarını idame ettiremez hale getirilecek,
- Sonteröristetkisizhalegetirilinceyekadar,7gün/24saatesasıylaveARA-BUL-YOKET taktiğiyle kesintisiz operasyonlar planlanacak ve icra edilecek.
01 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek İlkbahar-Yaz döneminde, Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucularının da yer alacağı 9.159 operasyonun icra edilmesi planlandı.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik başlatılan ABLUKA Operasyonlarına, halkımızın desteği ile İNANÇLI, İNATÇI ve KARARLI bir ruhla başarı ile devam edilecek ve BTÖ'nün ülke gündeminden tamamen çıkarılması sağlanacak.
*Kamuoyuna saygıyla duyurulur*
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