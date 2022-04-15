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Günün koronavirüs tablosu açıklandı | 15 Nisan 2022 vaka vefat rakamları

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Giriş Tarihi: 15.04.2022 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
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Günün koronavirüs tablosu açıklandı | 15 Nisan 2022 vaka vefat rakamları

SON DAKİKA HABERİ... Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı son 24 saate ait corona virüs (Covid-19) tablosunu açıkladı.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

Tabloya göre 15 Nisan 2022 tarihinde yapılan 171 bin 946 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 4.425 olarak açıklanırken; 18 kişi hayatını kaybetti, 14.493 hasta da iyileşti.

14 NİSAN

13 NİSAN

12 NİSAN

11 NİSAN

10 NİSAN

9 NİSAN

8 NİSAN

7 NİSAN

6 NİSAN

600

5 NİSAN

4 NİSAN

3 NİSAN

2 NİSAN

1 NİSAN

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