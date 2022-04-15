Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla birlikte Mayıs ayı askerlik sevk ve celp tarihleri belli oldu. İşte, Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri ne zaman?