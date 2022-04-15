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Irak kuzeyinde PKK'ya operasyon! Silahlar ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.04.2022
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Irak kuzeyinde PKK’ya operasyon! Silahlar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki sığınakta, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildiğini duyurdu. Yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 110 adet AK-47 piyade tüfeği, 110 adet AK-74 piyade tüfeği, 3 adet AK-12 piyade tüfeği, 4 adet RPG-7 roketatar, 1 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet MG-3 makinalı tüfek, 1 adet av tüfeği, 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği gövdesi ve dipçiği, 1 adet Dragunov namlusu ve mekanizması ele geçirildi" denildi.

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