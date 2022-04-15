İstanbul’da sahte dolar basan çeteye operasyon

Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda şüphelilere ait adreslere giren polis ekipleri uzun süre arama yaptı. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin 14'ünün İstanbul'da olduğu diğer şüphelilerin ise il dışında bulunduğu belirtildi. Öte yandan operasyon yapılan adreslerden Sancaktepe'de 1 kişi gözaltına alındı.