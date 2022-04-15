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ABD'de yargılanan eski İngiliz vatandaşı DEAŞ militanı suçlu bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.04.2022
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ABD’de yargılanan eski İngiliz vatandaşı DEAŞ militanı suçlu bulundu

ABD'nin Virginia eyaletindeki federal mahkeme, kamuoyunda "Beatles" olarak bilinen DEAŞ hücresine mensup El Şeyh'le ilgili davada kararını açıkladı. ABD, İngiltere'ye, "zanlıya idam cezası vermeyeceğini" taahhüt etmişti.

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