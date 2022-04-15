15 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı

Başkan Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.04.2022 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Hamursuz Bayramı mesajı

Hamursuz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hamursuz Bayramı vesilesiyle Musevi vatandaşlarımızın sevincini paylaşıyor, kendilerine ve tüm Musevilere esenlikler diliyorum." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA