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Güneş Fırtınası nedir, ne anlama geliyor? Güneş Fırtınası Türkiye'de nerede olacak, görülecek?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2022
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Güneş Fırtınası nedir, ne anlama geliyor? Güneş Fırtınası Türkiye’de nerede olacak, görülecek?

Güneş Fırtınası nedir, ne anlama geliyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Güneş'ten yayılan çok miktarda plazmanın bugün Dünya'ya ulaşması bekleniyor. NASA verilerini inceleyen uzmanlar telefonlar ve uyduların Güneş Fırtınası nedeniyle zarar görebileceği uyarısını yaptı. İşte, Güneş Fırtınası nedir, ne anlama geliyor? Güneş Fırtınası Türkiye'de nerede olacak, görülecek?

Güneş Fırtınası nedir, ne anlama geliyor? Güneş Fırtınası Türkiye'de nerede olacak, görülecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Güneş fırtınası ile ilgili araştırmalar hız kazandı. NASA ve NOAA (Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi) modellerini inceleyen bir uzman, güneş fırtınası konusunda açıklama yaptı. İşte, Güneş Fırtınası nedir, ne anlama geliyor? Güneş Fırtınası Türkiye'de nerede olacak, görülecek?

NASA VERİLERİ İNCELENDİ

Yeni bir Güneş Fırtınası tehlikesi yaşanıyor. Güneş'in üzerindeki AR2987 adındaki leke C sınıfı Güneş püskürtüsü geliyor.

Güneş patlaması olarak da bilinen bu olay nedeniyle büyük miktarlarda plazma Dünya'ya doğru hareket ediyor. Uzay hava fizikçisi Dr. Tamitha Skov, NASA ve NOAA (ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi) verilerini inceledi.

Skov, Twitter'dan kesinti uyarısında bulundu. Radyo kararmasının büyük bir ihtimalle yaşanmayacağını söyleyen Dr. Skov, amatör radyoların ve GPS kullanıcıların güneş fırtınasından etkilenebileceğini belirtti.

GÜNEŞ FIRTINASI NE ZAMAN?

Ayrıca 40 derece enleminde bulunan noktalarda kısa ölçekli kutup ışığı görülebilir. Türkiye 36 42 kuzey enlemlerinde bulunuyor. Ancak Güneş Fırtınası'nın Türkiye'ye ulaştığı saatlerde 15 Nisan 2022'nin sabah saatleri yaşanıyor olacak. Bu nedenle kutup ışıkları olarak bilinen fenomenin görülmesi çok düşük bir ihtimal. Güneş fırtınası ABD'de ise havanın karanlık olduğu saatlere denk geliyor. Bu nedenle New York çevresinde kutup ışığının görülebileceği ifade edildi.

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Jeomanyetik fırtına ya da bilenen ismiyle Güneş fırtınası, Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime giren bir güneş rüzgarı şok dalgası ve veya manyetik alan bulutunun neden olduğu, Dünya'nın manyetosferinin geçici olarak bozulması olayıdır.

Güneş yüzeyindeki koyu renkli "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana gelir. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar yayılmaktadır. Uzmanlar, büyük bir patlamanın ise milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini belirtiyor.

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