Güneş Fırtınası nedir, ne anlama geliyor? Güneş Fırtınası Türkiye'de nerede olacak, görülecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Güneş fırtınası ile ilgili araştırmalar hız kazandı. NASA ve NOAA (Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi) modellerini inceleyen bir uzman, güneş fırtınası konusunda açıklama yaptı. İşte, Güneş Fırtınası nedir, ne anlama geliyor? Güneş Fırtınası Türkiye'de nerede olacak, görülecek?