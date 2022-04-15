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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.04.2022
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!

Son dakika haberine göre: Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir, bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasî hesapla yapılan çarpıtma yorumdur." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada, Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine dosyanın Suudi Arabistan'a devrine karar verilmişti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada Mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir, bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasî hesapla yapılan çarpıtma yorumdur." ifadelerini kullandı.

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