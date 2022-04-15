Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada Mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir, bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasî hesapla yapılan çarpıtma yorumdur." ifadelerini kullandı.