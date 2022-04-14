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YSK'dan seçim kurulu kararı

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Giriş Tarihi: 14.04.2022
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YSK’dan seçim kurulu kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), il ve ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile yurt dışı ilçe seçim kurulu başkanlarının 6 Temmuz'a kadar yeniden belirlenmesine karar verdi.

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