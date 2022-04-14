CHP’li belediyelerde su tarifesi el yakıyor! İşte il il su tarifeleri

Özcan, şunları söyledi:

"Ne yazık ki Tekirdağ'ımızda gerçekten içler acısı bir durum yaşıyoruz. CHP'li büyükşehir yönetimi, belediye eliyle vatandaşlarımıza adeta zulüm ediyor. Pahalı su konusunu pek çok kez gündeme taşıdık, yakından takip ettik. Büyükşehir Belediyesine 'Yapmayın, vatandaşlarımıza bu zor günlerde bunları yaşatmayın' dedik, fakat dinletemedik. Bizler mücadelemizi sürdüreceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın Tekirdağlı hemşerilerim suya çok daha ucuza ulaşıncaya dek gereken ne ise yapacağız."

MANSUR YAVAŞ'IN İNDİRİM SÖZÜ HAVADA KALDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, aday olduğu dönem de, 22 Şubat 2019'da, iş yerlerindeki su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" demişti.