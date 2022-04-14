CHP'li belediyelerde su tarifesi el yakıyor! İşte il il su tarifeleri
Göreve gelmeden önce çeşitli vaatlerde bulunan CHP’li belediyelerin çoğu konuda verdikleri sözleri tutmadığı ortaya çıktı. Özellikle su tarifelerinde indirim yerine vatandaşın cebine göz diktiler. Bir yılda birden çok kez zam yapan belediyeler bile var. İşte belediyeler ve su tarifeleri...
Türkiye'de büyükşehir belediyeleri arasında en ucuz suyun Van'da, en pahalı suyun ise Antalya'da kullanıldığı ortaya çıktı. CHP'li büyükşehir belediyelerin suyun metreküp fiyatını yüksek oranda tuttuğu öğrenildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde suyun metreküp fiyatının 13,68 TL, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde 13,59 TL, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 10,54 TL, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 9,60 TL, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 9,48 TL, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde 9,03 TL, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde 9 TL, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 8,33 TL ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 7,44 TL olduğu bildirildi.
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE SUYUN METREKÜP FİYATI 4,05 TL
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde suyun metreküp fiyatının 7,29 TL, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde 7,05 TL, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde 6,48 TL, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde 6,37 TL, Şanlıurfa Belediyesi'nde 6,20 TL, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde 5,90 TL; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde 5,30 TL, Konya Büyükşehir Belediyesi'nde 5,16 TL, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde 4,99 TL, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde 4,88 TL, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde 4,75 TL ve Van Büyükşehir Belediyesi'nde 4,05 TL olduğu öğrenildi.
VAN, YÜZDE 7.34'LÜK İNDİRİMLE HALKIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
CHP'li başkanlar zamda yarışırken, Van Büyükşehir Belediyesi suyu halka en ucuza götürün belediye oldu. Vanlılar suyun metreküpünü 4.05 TL'den tüketiyor.
Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Türkiye'de 30 büyükşehir arasında en ucuz suyun Van'da kullanıldığını söyledi.
Kaplan; "Hükümetimiz sudan aldı ğı KDV'yi 14 Şubat'tan itibaren yüzde 8'den yüzde 1'e düşürdü. Daha sonra Cumhurbaşkanımız talimat verdi. 'En az KDV indirimi kadar indirim bekliyoruz' çağrısı yaptı. Biz de suya indirimi meclise taşıdık. 1 Mart'tan itibaren suya yüzde 7.34 oranında indirim uyguladık" dedi.
ANTALYA'DA DERELERİN SUYU BOŞA AKIYOR
AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in iş bilmezliği nedeniyle Antalyalıların Türkiye'nin en pahalı suyunu içtiğini belirtti.
Taş, kabarık faturalardan Muhittin Böcek'i sorumlu tutarak şöyle konuştu:
"Arkadaşlarımız bunu Büyükşehir Meclisi'nde söylediği zaman, başkan elektrik fiyatlarının yükseldiğinden yakınıyor. Elektrik fiyatları, Konya ve - Gaziantep için geçerli değil mi? Yine belediye yönetimleri CHP'de olan İstanbul ve Ankara için geçerli değil mi? Üstelik buralarda su kaynaklarında sıkıntı var. Örneğin İstanbul'da su Trakya'dan getiriliyor. Antalya'da öyle değil ki, Gazipaşa'dan Kaş'a onlarca dere ve ırmak var. Su denize akıyor. Menderes Türel döneminde 30-40 lira gelen su faturaları şimdi 200-300 lira ya çıktı. Antalyalılar, Muhittin - Böcek sayesinde Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyor."
'HALKA BU ZULÜM NİYE'
Vatandaşın canını yakan pahalı su konusunu yakından takip ettiklerini belirten AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, TESKİ tarafından tüm Tekirdağlılara büyük bir haksızlık yapıldığını dile getirdi.
Özcan, Türkiye'nin her yerinde AK Partili belediyelerin su fiyatlarına büyük oranda indirim yaptığını, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin ise halka pahalı su satmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Özcan, şunları söyledi:
"Ne yazık ki Tekirdağ'ımızda gerçekten içler acısı bir durum yaşıyoruz. CHP'li büyükşehir yönetimi, belediye eliyle vatandaşlarımıza adeta zulüm ediyor. Pahalı su konusunu pek çok kez gündeme taşıdık, yakından takip ettik. Büyükşehir Belediyesine 'Yapmayın, vatandaşlarımıza bu zor günlerde bunları yaşatmayın' dedik, fakat dinletemedik. Bizler mücadelemizi sürdüreceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın Tekirdağlı hemşerilerim suya çok daha ucuza ulaşıncaya dek gereken ne ise yapacağız."
MANSUR YAVAŞ'IN İNDİRİM SÖZÜ HAVADA KALDI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, aday olduğu dönem de, 22 Şubat 2019'da, iş yerlerindeki su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" demişti.
Yavaş, seçimlerinden önce su zammının çok düşük olacağını iddia etmiş ve "Su parasını tayin ederken, maliyet artı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz. Musluktan su içilebilecek. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek" iddiasında bulunmuştu.
İMAMOĞLU: "AÇLIK SINIRI ALTINDAKİ AİLELERE SU BEDAVA OLACAK"
Ekrem İmamoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde açıklamada "Açlık sınırı altındaki ailelere ekmek, süt ve damacana su bedava olacak" iddiasında bulunmuştu. Ekrem İmamoğlu en son suya yüzde 49.9 zam yaptı.
ERDOĞAN 'YÜZDE 7 İNDİRİM' TALİMATI VERMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Şubat'ta AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda şu sözlerle indirim çağrısı yapmıştı: "Su tarifelerinde biz ne ana muhalefe tiz ne şuyuz ne buyuz biz AK Parti'yiz. En - az KDV indirimi kadar şartları uygun olanlar bu oranda indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır. Birçok belediyemiz açıkladı, yüzde 7 indirim yapacağız suda - dediler. Biz vatandaşımızın bu noktada huzurunu istiyoruz. Çünkü bunlar seçim öncesi ne diyorlardı 'Suya biz indirim getireceğiz', 'Ekmeğe indirim getireceğiz' diyorlardı."
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