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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu (14 Nisan 2022 vaka vefat rakamları)

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Giriş Tarihi: 14.04.2022 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu 14 Nisan 2022 vaka vefat rakamları

Son dakika... Sağlık Bakanlığı son 24 saatte ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Türkiye'de vaka, vefat ve aşılama sayıları ne kadar oldu? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini duyurdu.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 127 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 21 kişi hayatını kaybetti.

12 NİSAN

11 NİSAN

11 NİSAN

10 NİSAN

9 NİSAN

8 NİSAN

7 NİSAN

6 NİSAN

600

5 NİSAN

4 NİSAN

3 NİSAN

2 NİSAN

1 NİSAN

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