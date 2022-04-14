Son dakika: İstanbul akbil zammı iptal mi? Öğrenci akbili ne kadar oldu? 2022 İETT öğrenci aylık ne kadar, kaç TL?

Son dakika... İstanbul akbil zammı iptal mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edilerek yürürlüğe girmişti. Öğrenci akbiline de gelen yüzde 40 zam sonrası öğrenciler zammı protesto etmişti. Peki, İstanbul akbil zammı iptal mi? Öğrenci akbili ne kadar oldu? 2022 İETT öğrenci aylık ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...

İSTANBUL ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR OLDU?

İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 40 zammından öğrencilerin muaf olması kararlaştırıldı. Bu kapsamda aylık öğrenci abonman ücreti 78 TL olarak alınmaya devam edilecek. 3.74 TL'ye yükselen tek geçişlik öğrenci biletinde de 2.67 TL'lik eski tarife uygulanmaya devam edilecek.