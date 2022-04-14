14 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul akbil zammı iptal mi? Öğrenci akbili ne kadar oldu? 2022 İETT öğrenci aylık ne kadar, kaç TL?

Son dakika: İstanbul akbil zammı iptal mi? Öğrenci akbili ne kadar oldu? 2022 İETT öğrenci aylık ne kadar, kaç TL?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2022 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
ABONE OL
Son dakika: İstanbul akbil zammı iptal mi? Öğrenci akbili ne kadar oldu? 2022 İETT öğrenci aylık ne kadar, kaç TL?

Son dakika... İstanbul akbil zammı iptal mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edilerek yürürlüğe girmişti. Öğrenci akbiline de gelen yüzde 40 zam sonrası öğrenciler zammı protesto etmişti. Peki, İstanbul akbil zammı iptal mi? Öğrenci akbili ne kadar oldu? 2022 İETT öğrenci aylık ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...

Son dakika... İstanbul akbil zammı iptal mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edilerek yürürlüğe girmişti. Öğrenci akbiline de gelen yüzde 40 zam sonrası öğrenciler zammı protesto etmişti. Peki, İstanbul akbil zammı iptal mi? Öğrenci akbili ne kadar oldu? 2022 İETT öğrenci aylık ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...

İSTANBUL ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR OLDU?

İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 40 zammından öğrencilerin muaf olması kararlaştırıldı. Bu kapsamda aylık öğrenci abonman ücreti 78 TL olarak alınmaya devam edilecek. 3.74 TL'ye yükselen tek geçişlik öğrenci biletinde de 2.67 TL'lik eski tarife uygulanmaya devam edilecek.

İSTANBUL ULAŞIM ÜCRETLERİ NE KADAR?

İstanbul'da yüzde 40'lık zamdan sonra ulaşım ücretleri şu şekilde oldu:

Tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya, sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'den 5,25'e liraya, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseldi.

MARMARAY TAM PARKUR ÜCRETİ 16,97 LİRA OLDU

Marmaray'da tam parkur ücreti 12,12'den 16,97 liraya, en az taşıma ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya çıktı.

Düzenlemeyle 1-7 istasyon 5,48'den 7,67'ye, 8-14 istasyon 7,04'ten 9,86'ya, 15-21 istasyon 8,13'den 11,38'e, 22-28 istasyon 9,38'den 13,13'e, 29-35 istasyon 10,95'ten 15,33'e, 36-43 istasyon 12,12'den 16,97'ye yükseldi.

Bir geç bilet ücreti 23 liradan 32 liraya, 2 geç bilet 35 liradan 49 liraya, 3 geç bileti de 67 liradan 94 liraya çıktı.

METROBÜS ÜCRETİ 11,38 LİRA OLDU

Metrobüs ücretleri de gelen zam ile 1 durak 3,92'den 5,49'a, 2 durak 4,69'dan 6,57'ye, 3 durak 5,48'den 7,67'ye, 4-9 durak 6,26'dan 8,76'ya, 10-15 durak 6,88'den 9,63'e, 16-21 durak 7,19'dan 10,07'ye, 22-27 durak 7,43'ten 10,40'a, 28-33 durak 7,59'dan 10,63'e, 34-43 durak 8,13'ten 11,38'e yükseldi.

ŞEHİR HATLARI ZAM TARİFESİ

Zam tarifesine göre Şehir Hatları Üsküdar-Eminönü tam bilet 5,71'den 7,99'a, Ortaköy-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Ortaköy-Kadıköy 6,26'dan 8,76'ya, Üsküdar-Kadıköy 5,48'den 7,67'ye, Kadıköy-Eminönü 6,26'dan 8,76'ya, Kadıköy-Karaköy 6,26'dan 8,76'ya, Beşiktaş-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Kabataş (Beşiktaş)-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Kadıköy-Beşiktaş 6,26'dan 8,76'ya, Kadıköy-Kabataş 6,26'dan 8,76'ya, Beykoz-Yeniköy 5,48'den 7,67'ye, Karaköy-Bostancı 8,61'den 12,05'e, Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan 5,48'den 7,67'ye, Beykoz-Sarıyer 5,71'den 7,99 liraya çıktı.

Adalar tarife ücreti ise 15,64'ten 21,90 liraya yükseldi.

Servis ücretlerine yapılan zammın yarın, diğer tarifeler ise 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA