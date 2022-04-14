Son dakika: Dışişleri Bakanlığından ABD raporuna tepki: Külliyen reddediyoruz
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 İnsan Hakları Raporu’nda ülkemiz hakkında yer verilen asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve külliyen reddediyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2021 İnsan Hakları Raporu'nda yer alan Türkiye ile ilgili asılsız iddialara tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 12 Nisan 2022 tarihinde yayımladığı 2021 İnsan Hakları Raporu'nda ülkemiz hakkında yer verilen asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve külliyen reddediyoruz.
Ülkemizin PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C başta olmak üzere terörizmin her türüne karşı yürüttüğü mücadelenin ABD tarafından halen idrak edilememiş olmasını esefle karşılıyoruz.
15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ'nün yalanlarının raporda geniş yer bulması, ortaya koyduğumuz tüm somut delillere rağmen, ABD'nin göz yumduğu bu terör örgütünün propagandasına alet olmaya devam ettiğini göstermektedir.
Raporda, PKK'nın terör örgütü olduğunu göz ardı eden ve terörle bağlantılı çevrelerin söylemlerine destek mahiyetindeki iddialara yer verilmesi de keza kabul edilemezdir.
Önceki raporlar bağlamında da vurguladığımız gibi, ülkemizin insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik iradesi tamdır. Uluslararası insan hakları mekanizmaları ile işbirliğimiz, 2019 Yargı Reformu Stratejisi ve 2021 İnsan Hakları Eylem Planı bu iradenin somut göstergelerinden sadece bazılarıdır.
ABD'yi insan hakları konusunda kendi siciline odaklanmaya ve terörizmle mücadele gerekçesi altında başka terörist grupların uzantılarıyla tesis ettiği ortaklıkları sonlandırmaya davet ediyoruz.
Türkiye kendi vatandaşları ile evsahipliği yaptığı milyonlarca kişinin haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT'liler emeklilik imkanına kavuşuyor: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlarlara müjde! İşte EYT formülleri
- 23 Nisan resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ne oldu?
- Son dakika: Hasan Aydoğan bulundu mu? Kırşehir'deki Şeyma Demir Hasan Aydoğan ciyanet olayı nedir?
- EKPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM AİS 2022 EKPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
- Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? 2022 bayram tatili birleşecek mi? Bayram tatili kaç gün olacak? Son gelişmeler
- Benzin, mazot ve LPG fiyatı güncel liste: 14 Nisan benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...
- GS Dinamo Kiev maçı canlı izle: 📺 2022 Galatasaray Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir?
- Consus Enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? CONSE borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi, oransal mı?
- MSÜ puanı kaç olmalı? 2022 MSÜ baraj puanı nedir? MSÜ kazanmak için kaç net gerekiyor?
- MSÜ 2022 tercih kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ taban puanları (kadın-erkek) açıklandı mı? Tercihler ne zaman?
- MSÜ sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? MSÜ sınav sonuçları nereden açıklanıyor, öğreniliyor?
- MSÜ baraj puanı kaç 2022? MSÜ baraj puanı açıklandı mı, belli oldu mu? MSÜ GÜNCEL TABAN PUANLARI