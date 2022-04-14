İstanbul öğrenci abonman fiyatı ne kadar? İstanbulkart öğrenci akbil fiyatı ne kadar oldu? İETT öğrenci tarifesi...
İstanbul öğrenci zammı iptal edildi mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İBB Meclisi'nde yüzde 40'lık son ulaşım zammını öğrencilerden muaf tutan Cumhur İttifakı'nın teklifi oya çokluğu ile kabul edildi. Öğrenci akbil fiyatları araştırılmaya başlandı. İşte, İstanbul öğrenci zammı iptal edildi mi? İstanbul öğrenci akbil fiyatı ne kadar oldu? İETT öğrenci tarifesi...
İstanbul öğrenci zammı iptal edildi mi? İstanbul öğrenci akbil fiyatı ne kadar oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İBB Meclisi'nde yüzde 40'lık son ulaşım zammını öğrencilerden muaf tutan Cumhur İttifakı'nın teklifi oya çokluğu ile kabul edildi. AK Parti ve MHP'li milletvekilleri evet oyu kullanırken, CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri öğrenci zammının geri çekilmesine hayır dedi. İşte, İstanbul öğrenci zammı iptal edildi mi? İstanbul öğrenci akbil fiyatı ne kadar oldu? İETT öğrenci tarifesi...
İBB Meclisi'nde yüzde 40'lık son ulaşım zammını öğrencilerden muaf tutan Cumhur İttifakı'nın teklifi oya çokluğu ile kabul edildi.
AK Parti ve MHP'li milletvekilleri evet oyu kullanırken, CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri öğrenci zammının geri çekilmesine hayır dedi.
"İSTANBULLU ÖĞRENCİLERİMİZE MÜJDE"
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "İstanbullu öğrencilerimize müjde... Öğrenci ulaşımına yapılan %40 zammın geri alınarak İETT'nin sübvanse edilmesi teklifimizi İBB CHP ve İYİ Parti Gruplarının "HAYIR" oyuna rağmen İBB Cumhur İttifakı Grupları olarak meclisimizde kabul ettik. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun." dedi.
ZAM SONRASI İETT AKBİL KAÇ TL OLDU?
Tam akbil 5.48 TL'den 7.67 TL'ye
Öğretmen akbil 3.92 TL'den 5.49 TL'ye
Öğrenci akbil 2.67 TL'den 3.74 TL'ye yükseltilmişti. Öğrencilerin zamdan muaf tutulmasıyla birlikte ücretler yeniden 2.67 TL oldu.
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- İstanbul öğrenci abonman fiyatı ne kadar? İstanbulkart öğrenci akbil fiyatı ne kadar oldu? İETT öğrenci tarifesi...
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