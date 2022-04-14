İstanbul öğrenci abonman fiyatı ne kadar? İstanbulkart öğrenci akbil fiyatı ne kadar oldu? İETT öğrenci tarifesi...

İstanbul öğrenci zammı iptal edildi mi? İstanbul öğrenci akbil fiyatı ne kadar oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İBB Meclisi'nde yüzde 40'lık son ulaşım zammını öğrencilerden muaf tutan Cumhur İttifakı'nın teklifi oya çokluğu ile kabul edildi. AK Parti ve MHP'li milletvekilleri evet oyu kullanırken, CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri öğrenci zammının geri çekilmesine hayır dedi. İşte, İstanbul öğrenci zammı iptal edildi mi? İstanbul öğrenci akbil fiyatı ne kadar oldu? İETT öğrenci tarifesi...