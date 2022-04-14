14 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bayraktar TB2'ye büyük ilgi! Bir ülke daha istiyor! Görüşmeler başladı

Bayraktar TB2'ye büyük ilgi! Bir ülke daha istiyor! Görüşmeler başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2022 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
ABONE OL
Bayraktar TB2’ye büyük ilgi! Bir ülke daha istiyor! Görüşmeler başladı

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Na, Türkiye’den Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın alınması için görüşmelere başladıklarını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA