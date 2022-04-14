MSÜ tercihleri ne zaman 2022 başlayacak? MSÜ sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ÖSYM ve Milli Savunma Bakanlığı iş birliğiyle ile gerçekleştirilen MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılan binlerce öğrenci MSÜ sonuçlarının açıklanacağı merak ediliyor. İşte, ÖSYM AİS GİRİŞ: MSÜ tercihleri ne zaman 2022 başlayacak? MSÜ sonuçları saat kaçta açıklanacak?