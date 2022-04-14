ÖSYM AİS GİRİŞ: MSÜ tercihleri ne zaman 2022 başlayacak? MSÜ sonuçları saat kaçta açıklanacak?
MSÜ tercihleri ne zaman 2022 başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MSÜ sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM 27 Mart Pazar günü tüm il merkezlerinde gerçekleştirilen MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Milli Savunma Üniversitesi kadrolarında görev almak isteyen binlerce öğrenci merak ediyor. İşte, MSÜ tercihleri ne zaman 2022 başlayacak? MSÜ sonuçları saat kaçta açıklanacak?
MSÜ tercihleri ne zaman 2022 başlayacak? MSÜ sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ÖSYM ve Milli Savunma Bakanlığı iş birliğiyle ile gerçekleştirilen MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılan binlerce öğrenci MSÜ sonuçlarının açıklanacağı merak ediliyor. İşte, ÖSYM AİS GİRİŞ: MSÜ tercihleri ne zaman 2022 başlayacak? MSÜ sonuçları saat kaçta açıklanacak?
MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.
MSÜ SINAV SORULARI YAYINLANDI!
2022 MSÜ Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı. Yapılan açıklamada, "27 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2022-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur."
"Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 27 Mart 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." şeklinde ifadeler yer verildi.
2022 MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?
ÖSYM tarafından bu yıl gerçekleşen MSÜ sınavına başvuru yapan ve sınava katılan aday sayısı hakkında açıklama yapılmadı.
MSÜ SINAVINA GEÇTİĞİMİZ YILLARDA KAÇ KİŞİ KATILMIŞTI?
2020 yılında gerçekleştirilen MSÜ sınavına ise 451 bin 272 aday katılım sağlamıştı.
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