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MSÜ sınav sonuçları açıklanıyor... Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULA

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2022
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MSÜ sınav sonuçları açıklanıyor... Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULA

Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MSÜ sınav sonuçları için kritik gün geldi çattı. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim almak isteyen adayların katılım sağladığı sınav bilindiği üzere 27 Mart Pazar günü 81 il genelinde düzenlenmişti. Adaylar sonuçlar için gelecek açıklamalara kitlendi. İşte, Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM takviminde 14 Nisan 2022 tarihinde puanları adayların erişimine açacağını kaydetmişti. Hal böyleyken "2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?"soruları akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. İşte, Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı...

ÖSYM TARİH VERDİ!

27 Mart 2022 Pazar günü yurt genelindeki sınav merkezlerinde düzenlenen MSÜ sınavı 165 dakika sürdü. Sınavın ardından sınav soruları ve cevapları paylaşıldı.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 14.04.2022 tarihine erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ TABAN PUANLARI 2022

2022 MSÜ taban puanları henüz belli olmadı. 2021'de puan listesi şöyleydi:

2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

2021 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

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