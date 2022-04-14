MSÜ baraj puanı kaç 2022? MSÜ baraj puanı açıklandı mı, belli oldu mu? MSÜ GÜNCEL TABAN PUANLARI
MSÜ baraj puanı kaç 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MSÜ sınavının tamamlanmasının ardından binlerce aday, ÖSYM MSÜ baraj puanlarını merak etti. Askeri eğitim alma hayali kuran adaylar açıklama sonrasında baraj puanını merak ediyor. İşte, MSÜ baraj puanı kaç 2022? MSÜ baraj puanı açıklandı mı, belli oldu mu? MSÜ GÜNCEL TABAN PUANLARI
MSÜ baraj puanı kaç 2022? MSÜ baraj puanı açıklandı mı, belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen ve bunun için MSÜ sınavına giren binlerce aday, sınavın ardından MSÜ Kara, Hava ve Deniz Harp Okulu'nun taban ve tavan puanlarını araştırmaya başladı. İşte, MSÜ baraj puanı kaç 2022? MSÜ baraj puanı açıklandı mı, belli oldu mu? MSÜ GÜNCEL TABAN PUANLARI
MSÜ TABAN PUANLARI 2022 BELLİ OLDU MU?
Milli Savunma Üniversitesi 2022 yılı taban puanları henüz açıklanmadı. Puanlar belli olduktan sonra detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR (2021)
Milli Savunma Üniversitesi'nde erkek adaylar için kara, hava deniz harp okullarındaki puanlar şöyle:
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651
2021 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR (2021)
Milli Savunma Üniversitesi'nde kadın adaylar için hava, kara ve deniz harp okullarındaki taban puanlar ise şu şekilde:
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268
MSÜ BARAJ PUANI KAÇ? (2021)
Milli Savunma Üniversitesi kılavuzunda baraj puanına dair yazılı açıklamasında, "Harp Okulları için 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ne girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.
2020-YKS-TYT puanını kullanmak isteyen adayların 2021-YKS başvuru tarihlerinde 2021-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. Ayrıca bu adaylar, Milli Savunma Bakanlığı'nın ve Milli Savunma Üniversitesi'nin YKS-TYT puanı için bir baraj puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar." bilgisi yer almaktadır.
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