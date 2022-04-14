MSÜ baraj puanı kaç 2022? MSÜ baraj puanı açıklandı mı, belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen ve bunun için MSÜ sınavına giren binlerce aday, sınavın ardından MSÜ Kara, Hava ve Deniz Harp Okulu'nun taban ve tavan puanlarını araştırmaya başladı. İşte, MSÜ baraj puanı kaç 2022? MSÜ baraj puanı açıklandı mı, belli oldu mu? MSÜ GÜNCEL TABAN PUANLARI