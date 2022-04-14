Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl yapılır? Nihat Hatipoğlu Zoom id ve şifre nedir? atv.com.tr...
Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayı boyunca milyonları ekran başına kilitleyen Nihat Hatipoğlu bu yıl yine ATV ekranlarında vatandaşların sorularını yanıtlıyor. İşte, Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl yapılır? Nihat Hatipoğlu Zoom id ve şifre nedir? atv.com.tr...
Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl yapılır? Nihat Hatipoğlu Zoom id ve şifre nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ATV ekranlarında iftar ve sahur programıyla milyonların karşısına çıkıyor. Nihat Hatipoğlu vatandaşların sorularını ise zoom üzerinden yanıtlıyor. İşte, Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl yapılır? Nihat Hatipoğlu Zoom id ve şifre nedir? atv.com.tr...
NİHAT HATİPOĞLU PROGRAMINA ZOOM İLE NASIL KATILINIR?
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu soruları Zoom üzerinden yanıtlıyor. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Bağlantı linki ve katılma formu doldurma bilgileri için devam ediniz;
Linke tıklayarak formda yer alan İsim, Soy isim, E-mail adresi kısımlarını tamamen doldurduktan sonra "Register" kısmına tıklayınız.
http://nihathatipoglu2021.atv.com.tr/
NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?
Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955'te Diyarbakır'da dünyaya geldi. Evli ve 3 çocuk babası olan Nihat Hatipoğlu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. Günümüzde ATV ekranlarında programlarına devam etmektedir.
Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı.
Aynı fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesör oldu. Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla YÖK üyeliğine getirilmişti.
Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dini programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir.
2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programı sundu. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri İftar ve Sahur programlarını birinci olarak seçti. Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır.
Halen atv'de haftalık programları devam etmektedir. Kırk civarında yayınlanmış Kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı Makaleleri, Panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı.
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