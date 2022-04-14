Başkan Erdoğan Avusturya Başbakanı ile görüştü! İşte ele alınan konular

İSTANBUL SÜRECİ DESTEKLENMELİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna'daki savaşta insani dramı sona erdirmek ve ateşkesi sağlamak adına her fırsatın değerlendirilmesi, barış görüşmelerinde ilerlemek için İstanbul sürecinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.