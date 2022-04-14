Başkan Erdoğan Avusturya Başbakanı ile görüştü! İşte ele alınan konular
Başkan Erdoğan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve Rusya - Ukrayna savaşı ele alındı. Erdoğan görüşmede İstanbul Süreci'nin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İSTANBUL SÜRECİ DESTEKLENMELİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna'daki savaşta insani dramı sona erdirmek ve ateşkesi sağlamak adına her fırsatın değerlendirilmesi, barış görüşmelerinde ilerlemek için İstanbul sürecinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.
TÜRKİYE'NİN OYNADIĞI ÖNEMLİ ROL
Barışçıl çözümden yana gayretlerine devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşı bir an önce bitirmek amacıyla Türkiye'nin oynadığı rolden sitayişle bahsetmesi ve İstanbul sürecini desteklediğini belirtmesi dolayısıyla Avusturya Başbakanı Nehammer'e teşekkür etti.
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